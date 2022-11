Officieel: Mattia Binotto vertrekt bij Ferrari

Het hing al eventjes in de lucht maar het is nu officieel geworden: Mattia Binotto is vertrokken als teambaas van het team van Ferrari. Binotto stond al geruime tijd onder druk bij de Scuderia en vandaag is een einde gekomen aan zijn dienstverband. Ferrari bevestigde vandaag zijn exit. Binotto vertrekt per 31 december bij Ferrari.

De geruchten over een vertrek van Binotto staken eind vorige week de kop op. Volgens Italiaanse media had de teambaas zijn wens om te vertrekken kenbaar gemaakt omdat hij weinig vertrouwen voelde vanuit de top van Ferrari. Vanzelfsprekend wordt dat niet benoemd in het persbericht van Ferrari.

Besluit

Binotto komt zelf aan het woord in het desbetreffende persbericht van Ferrari. Volgens de Italiaan heeft hij zelf deze keuze gemaakt: "Met pijn in het hart heb ik besloten om te vertrekken bij Ferrari. Ik verlaat een bedrijf waar ik van houd en waarvan ik 28 jaar heb gewerkt. Ik verlaat een verenigd team dat aan het groeien is. Het is een sterk team en ik weet zeker dat ze in de toekomst het hoogste haalbare gaan bereiken. Ik wens ze het allerbeste voor de toekomst."

Wisselvallig

Het team van Ferrari kende dit jaar een zeer wisselvallig seizoen. Voor het eerst sinds 2019 wist Ferrari weer te winnen en men leek zelfs mee te kunnen vechten voor de wereldtitel. Betrouwbaarheidsproblemen en tactische blunders gooiden echter roet in het eten en de achterstand op Red Bull Racing werd zeer groot. Ferrari laat weten dat ze verwachten dat ze begin 2023 een nieuwe teambaas kunnen presenteren.