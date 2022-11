'Vertrek van Binotto als Ferrari-teambaas is aanstaande'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Mattia Binotto het team van Ferrari gaat verlaten. De teambaas van de Italiaanse renstal staat al geruime tijd onder druk vanwege de tegenvallende prestaties van dit seizoen. Italiaanse media melden nu dat Binotto's vertrek in kannen en kruiken is.

Binotto en Ferrari begonnen het seizoen nog zeer sterk. Charles Leclerc bezorgde Ferrari twee zeges in de eerste drie Grands Prix van het jaar. Daarna ging het snel bergafwaarts met de Italiaanse renstal, Ferrari kampte met veel betrouwbaarheidsproblemen en men ging daarnaast veelvuldig de mist in met de strategieën van Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz.

Het Italiaanse Corriere Della Sera meldt vandaag dat een vertrek van Binotto bij Ferrari aanstaande is. Volgens het medium kan het nieuws zelfs binnen enkele uren naar buiten komen. Volgens Corriere Della Sera vertrekt Binotto bij het team vanwege een gebrek aan vertrouwen van Ferrari-president John Elkann. Eerder kwam al naar buiten dat men bij Ferrari dacht aan Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur als mogelijke vervanger. Zowel Binotto als Vasseur lieten zich er niet over uit tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.