Verstappen dit weekend aanwezig bij Honda Thanks Day

Max Verstappen moet nog eventjes wachten voordat hij mag gaan genieten van zijn vakantie. Aankomend weekend komt de Nederlandse wereldkampioen namelijk gewoon weer in actie in Japan. Op het circuit van Motegi staat immers de Honda Racing Thanks Day op het programma.

Verstappens aanwezigheid was al eerder toegezegd. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur zal namelijk een demo verzorgen op het event van Red Bulls voormalige motorpartner. Naast Verstappen is ook zijn teamgenoot Sergio Perez aanwezig. Ook AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly zijn aanwezig. Voor Gasly wordt het waarschijnlijk de laatste keer dat hij achter het stuur kruipt van een AlphaTauri-bolide. volgend seizoen komt hij immers uit voor Alpine.

