Video: Wolff bezorgt voetbaltrainer Guardiola een snel rondje

Afgelopen weekend stond in Abu Dhabi de seizoensafsluiter op het programma. Voor de laatste keer in 2022 kon men genieten van de spanning van een Grand Prix-weekend. De rich en famous waren ook weer aanwezig en Mercedes-teambaas Toto Wolff mocht één van hen rondrijden over het circuit.

Wolff mocht namelijk achter het stuur plaatsnemen van een snelle Mercedes voor een zogenaamde hot lap. Naast hem nam niemand minder dan Manchester City-trainer Pep Guardiola plaats in de Mercedes. Wolff liet de Spaanse trainer zien dat hij wel een potje kan sturen. Guardiola probeerde zijn hoofd koel te houden en Wolff genoot zichtbaar.