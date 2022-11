Häkkinen schrikt van tegenvallende Hamilton: "Enorm zwaar jaar voor Mercedes"

Het team van Mercedes heeft een zeer zwaar seizoen achter de rug. De Duitse renstal begon het seizoen als de regerend constructeurskampioen en eindigde het seizoen als derde met slechts één zege. Lewis Hamilton won geen enkele Grand Prix en dat verraste Mika Häkkinen.

Lewis Hamilton begon het seizoen vol met motivatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wilde sportief revanche nemen nadat hij vorig seizoen de titel verloor in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het ging echter niet zoals gehoopt en de Mercedes viel in deze jaargang zeer tegen, Hamilton en zijn teamgenoot George Russell hadden zeer veel last van porpoising en kwamen in de eerste seizoenshelft amper tot successen.

Ook tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zag dit tegenvallende seizoen van Mercedes in eerst instantie niet aankomen. De Fin zag dat Hamilton voor het eerst in zijn loopbaan niet won. In zijn column voor Unibet spreekt Häkkinen zijn verbazing uit: "Dit was echt een enorm zwaar jaar voor het team van Mercedes. Het is echt ongelofelijk dat de laatste keer dat Lewis geen Grand Prix had gewonnen, het 2007 was toen hij voor het eerst aan de start van een Grand Prix verscheen."