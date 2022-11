Marko twijfelt niet aan toekomst: "Het heilige vuur brandt nog bij mij"

Helmut Marko is nog altijd één van de belangrijkste figuren binnen het team van Red Bull Racing. De teamadviseur gaat immers over wie er voor Red Bull en AlphaTauri rijden en hij aast altijd op nieuw talent. Sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz werkt hij echter onder een nieuw bestuur.

Tijdens het Amerikaanse Grand Prix-weekend overleed Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker was de grote man achter het energiedrankjes-bedrijf en tevens een goede vriend van Marko. Na het overlijden van Mateschitz werd er bij Red Bull een nieuw bestuur aangesteld, Oliver Mintzlaff is nu de man die over de sportafbeelding van Red Bull gaat.

Visionair

Marko heeft er alle vertrouwen in dat hij ook onder het nieuwe Red Bull-bestuur gewoon zijn werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Men denkt dan ook dat Marko ook over zijn eigen contract zal moeten gaan praten. Marko spreekt zich erover uit bij het Oostenrijkse Laola1: "Ik heb mijn werkzaamheden uitgevoerd voor Dietrich Mateschitz. Hij was een echte visionair en hij begreep alles wat bij het grotere plaatje paste."

Heilige vuur

Het lijkt er niet op dat Marko van de één op andere dag ineens zal gaan vertrekken bij Red Bull. De ervaren Oostenrijker gaat daar zelf ook niet vanuit maar hij sluit tevens niets uit. Hij is er nogal duidelijk over: "Als ik erachter kom dat de sfeer niet langer bij mij past, dan zal dit geen enkel probleem gaan vormen. Ik kan vandaag zelfs vertrekken, of anders morgen. Maar gelukkig brandt bij mij nog het heilige vuur."