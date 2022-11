Leclerc deelt bijzondere foto vanuit cockpit

Charles Leclerc kwam gisteren in actie tijdens de post season test op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam een halve dag in actie en de sfeer was overduidelijk goed. De sfeer was zelfs zo goed dat Leclerc kans zag om een speciale foto te delen.

Leclerc had namelijk zijn telefoon in zijn handen toen hij zat te wachten op het moment dat hij weer het circuit op mocht gaan. De Monegask besloot de Bereal-app te openen, hierbij maakt men tegelijkertijd een foto met de selfiecamera en de frontcam. Leclerc deelde de beelden daarna op zijn sociale media en gaf daarmee een uniek inkijkje in zijn cockpit.