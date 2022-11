Verstappen en Norris sluiten seizoen feestend af

Max Verstappen sloot zijn seizoen afgelopen weekend in stijl af. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de Grand Prix van Abu Dhabi en dat was zijn vijftiende zege in zijn kampioensjaar. Na afloop van de seizoensfinale vierde Verstappen vanzelfsprekend een feestje, hij ging op pad met een andere coureur.

Na afloop gingen er namelijk beelden rond van de afterparty in Abu Dhabi. Verstappen vermaakt zich overduidelijk opperbest, ook McLaren-coureur Lando Norris is op de beelden te zien. De twee coureurs kunnen het zeer goed met elkaar vinden en gamen regelmatig samen. Norris kende tevens een goed seizoen, hij was de enige coureur die niet rijdt voor een top drie-team die op het podium eindigde.