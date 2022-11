Waarom ontving Max Verstappen een medaille in Abu Dhabi?

Het is de oplettende kijker afgelopen zondag waarschijnlijk opgevallen: Max Verstappen ontving op het podium in Abu Dhabi niet alleen een beker, hij kreeg ook een medaille omgehangen. De medaille was geen gimmick van de lokale organisatie, het is een nieuwe maatregel van autosportfederatie FIA.

Voorafgaand de Grand Prix van Abu Dhabi maakte men namelijk bekend dat er vanaf nu elke race een medaille zal worden uitgereikt aan de winnaar van een Grand Prix. De medailles zijn elke keer verschillend van uiterlijk en bevatten een getal zodat er duidelijk is tijdens welke race deze medaille is uitgereikt. De maatregel is in het leven geroepen vanwege een contractuele verplichting van veel coureurs.

De meeste coureurs moeten hun overwinningsbokalen na afloop namelijk inleveren bij hun werkgever. De prijzen verdwijnen dan in de prijzenkast van het team en de coureurs kunnen een replica opvragen. Aangezien de FIA wil dat een winnaar een tastbare herinnering ontvangt bij een zege, heeft men de medailles in het leven geroepen. Eerder werden er al medailles uitgereikt aan de winnaars van de sprint, het is dus geen unieke prijs.