McLaren verrast Ricciardo met bijzondere boodschap

Daniel Ricciardo reed gisteren zijn voorlopig laatste Grand Prix. Het contract van de Australiër bij het team van McLaren wordt ontbonden en hij nam afscheid van het team met een negende plaats in Abu Dhabi. Ricciardo nam afscheid van het team en men had een verrassing voor hem in petto.

Tijdens de outlap na afloop van de Grand Prix werd Ricciardo over de boordradio bedankt voor zijn bewezen diensten in de afgelopen twee seizoenen. Tevens kreeg hij van zijn de team de opdracht om een aantal knoppen te selecteren op zijn stuur. Op zijn display verscheen daarna een afbeelding van Ricciardo's zege in Monza van afgelopen seizoen. De Australiër reageerde daarna dankbaar.