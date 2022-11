Mercedes-monteurs leveren de Vries af bij AlphaTauri

Nyck de Vries heeft zijn laatste werkdag voor het team van Mercedes erop zitten. De Nederlandse coureur fungeerde dit seizoen als reserve bij het team van Mercedes. Aankomend seizoen rijdt hij in de Formule 1 voor het team van AlphaTauri en daar rijdt hij deze week al zijn eerste rondjes tijdens de post season test.

De Vries kreeg na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi een opvallend afscheid van de monteurs van Mercedes. Hij werd eerst in het water gejonast alvorens men hem op een bandenkarretje vastbond en hem daarna naar daarna naar de garage van AlphaTauri bracht. De Vries kon wel lachen om het geintje.

Traditions, @nyckdevries! 😆 If you’re leaving the Team, you get dunked in the Marina. 😂 pic.twitter.com/fjJc3r5Xc0