Sainz redelijk tevreden met 2022: "Ik weet dat we veel fouten hebben gemaakt"

Het team van Ferrari sloot het seizoen vandaag af op een passende manier. Charles Leclerc werd tweede en eindigde op diezelfde plek in het wereldkampioenschap. Carlos Sainz kwam in Abu Dhabi als vierde over de streep en hij was redelijk tevreden over zijn seizoen en zijn race.

Sainz kon dit seizoen niet zo vaak een vuist maken tegenover zijn teamgenoot. De Spanjaard kende in de beginfase van het seizoen veel problemen en pech. Het kostte hem veel punten en dan zorgde voor een redelijke achterstand. Toch kon hij vaak wel meestrijden met de rest van de grote jongens en won hij in Silverstone zijn eerste Grand Prix.

Goed seizoen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi nam hij de tijd om terug te kijken op zijn jaar en op zijn race. Hij deelde zijn gedachten met Sky Sports: "Ik denk dat het uiteindelijk wel een goede seizoen is geweest voor het team. Je moet in je achterhoofd houden waar wij vandaan komen na de afgelopen twee jaar. Dat we weer meevechten voor de zeges en titels maakt dit over het algemeen een goed jaar."

Fouten

Sainz is zich echter bewust van het feit dat zeker niet alles op rolletjes liep bij het team van Ferrari. De Spaanse coureur is daar nogal helder over: "Ik weet dat we veel fouten hebben gemaakt en dat we niet de juiste ontwikkeling hebben doorgemaakt zoals men bij Mercedes en Red Bull wel deed. We nemen deze dingen mee naar volgend seizoen. Nu we weer meevechten aan kop van het seizoen, weten we welke twee of drie dingen we moeten verbeteren."