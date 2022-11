Leclerc trots na veiligstellen P2: "We kregen het voor elkaar met de eenstopper"

Charles Leclerc heeft de tweede plaats in het wereldkampioenschap veiliggesteld. De Monegaskische Ferrari-coureur eindigde tevens op die plaats in de Grand Prix van Abu Dhabi en hield daarmee Sergio Perez achter zich. De vreugde was groot bij de Ferrari-coureur na afloop van de seizoensfinale.

Leclerc begon de Grand Prix van Abu Dhabi op de derde plaats maar hij hield zijn hoofd koel. De Monegask opende de jacht en zag dat zijn collega's vooral met elkaar vochten. Al snel werd duidelijk dat Max Verstappen vrijwel onverslaanbaar was en na de eerste serie pitstops besloot Ferrari over te gaan naar een eenstopper. Deze strategische keuze betaalde zich uit.

Perfecte race

Na afloop van de Grand Prix was Leclerc als een kind zo blij. De Monegask sloot hiermee zijn lastige seizoen af met een hoogtepunt. Bij interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich uit: "Ik ging er voor 110 procent voor vanaf de eerste ronde. We hadden een perfecte race. We konden vandaag niet veel meer bereiken. Ik wist dat de enige manier om Checo te verslaan, een andere strategie was. We hebben met het bandenmanagement gespeeld vandaag."

Eenstopper

Ferrari koos voor een eenstopper en dat bleek de juiste keuze te zijn. Na een seizoen vol strategische fouten ging men nu wel de goede kant op. Leclerc deelde die vreugde: "We kregen het voor elkaar om die eenstopper te laten werken. Ik ben dus heel erg blij! Ik hoop dat we volgend seizoen de volgende stap kunnen gaan zetten als je kijkt naar waar we vorig jaar waren. Het was een enorme stap voorwaarts."