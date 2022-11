Sainz wil de aanval openen: "Red Bull is binnen bereik"

Carlos Sainz start de Grand Prix van Abu Dhabi morgen vanaf de tweede startrij. De Spaanse Ferrari-coureur kwam niet echt voor in het stuk maar kwalificeerde zich wel op de tweede startrij. Hij start morgen naast zijn teamgenoot Charles Leclerc en hij wil de aanval openen op de concurrentie.

Sainz weet dat zijn teamgenoot Leclerc nog tweede kan worden in het wereldkampioenschap. De Monegask staat gelijk in punten met Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. Sainz kan dus goud waard zijn morgen in de race, zelf wil hij tevens op jacht gaan naar een podiumplaats op het circuit van Yas Marina.

Na afloop van de kwalificatie in Abu Dhabi was Sainz redelijk optimistisch voor de dag van morgen. De Spaanse coureur wil nog één keer de aanval openen op Red Bull en dat sprak hij uit bij Sky Sports: "Red Bull is binnen bereik. Maar ze zijn dit weekend wel sneller en ze hebben een snellere auto dan wij. We gaat er alles aan doen om de degens met hen te kunnen kruisen. Maar, als ze in de kwalificatie drie tienden sneller zijn dan zijn ze in de race een halve seconde sneller."