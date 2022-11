Perez looft Verstappen na kwalificatie: "Hebben als een team gewerkt"

Sergio Perez heeft de juiste papieren in handen om morgen in de race de tweede plek in het wereldkampioenschap veilig te stellen. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reed een sterke kwalificatie en start de race vanaf de tweede plaats. Na afloop was Perez een tevreden man.

Perez was op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi bezig met een zeer sterke kwalificatie. Geruime tijd leek het erop dat hij mee kon gaan strijden voor de pole position. Perez begon goed aan de derde en laatste kwalificatiesessie. Toch kon hij niet de allesbeslissende stap zetten en moest hij de pole laten aan zijn teamgenoot Max Verstappen.

Teamwork

Na afloop overheerste er vooral tevredenheid bij Perez, zijn team genoot en Red Bull Racing. Perez was dan ook gematigd tevreden toen hij zich meldde bij interviewer van dienst David Coulthard: "Het is een goede startpositie. Ik kon de laatste stap niet zetten in Q3. De eerste run in Q3 was niet heel erg goed. We lagen een klein beetje achter maar het het is heel erg goed dat we morgen met twee auto's op de eerste startrij staan. Max heeft het geweldig gedaan voor mij. We hebben in de laatste run als een team gewerkt."

Interessant

In de Grand Prix van morgen wil Perez er in ieder geval alles aan gaan doen om de tweede plaats in het wereldkampioenschap veilig te stellen. "Ik kijk uit naar de race van morgen, dat is de dag waar het echt om gaat. Ik hoop dat we een sterke race kunnen rijden. Ik denk dat het heel erg interessant gaat worden als je kijkt naar hoe sterk Ferrari kan gaan zijn. Mercedes en ook Max zijn er, het kan interessant gaan worden."