Lawson trots na Red Bull-training: "Enorm coole ervaring!"

Liam Lawson kende een droomdag in Abu Dhabi. De getalenteerde Nieuw-Zeelander mocht de eerste vrije training voor zijn rekening nemen bij het team van Red Bull Racing. Lawson stapte in de auto van wereldkampioen Max Verstappen en hij sloot de sessie als vijfde af.

Lawson mocht voor de derde keer in 2022 deelnemen aan een vrije training. In de voorgaande twee vrije trainingen kwam Lawson echter in actie voor het team van AlphaTauri. Op het Yas Marina Circuit mocht hij voor het eerst proeven aan de wagen van constructeurskampioen Red Bull. Aangezien elk team dit seizoen twee keer een rookie moet inzetten, mocht hij achter het stuur kruipen.

Lawson was na afloop van de eerste vrije training vanzelfsprekend een zeer tevreden man. De Nieuw-Zeelander sprak zich vol vreugde uit in een persbericht van Red Bull: "Dit was echt een enorm coole ervaring! Het is de eerste keer dat ik mocht rijden voor Red Bull tijdens een F1-weekend. Ik was een beetje nerveus maar de auto is heel erg goed en ik voelde mij dus direct comfortabel. We konden best wat rondjes rijden op de hards en de softs. Het was een fantastische kans dat ik de kans kreeg om op de softs te rijden."