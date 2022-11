Leclerc verwijst verhalen over Binotto-exit naar rijk der fabelen

Het team van Ferrari reageerde eerder deze week op opvallende geruchten over teambaas Mattia Binotto. Volgens Italiaanse media zou men Binotto namelijk willen ontslaan. Ferrari ontkende de geruchten doormiddel van een statement en ook Charles Leclerc laat luid en duidelijk weten dat er niets van klopt.

Ferrari is bezig met een zeer wisselvallig seizoen. De Italiaanse renstal begon zeer sterk aan het seizoen en Charles Leclerc ging zelfs met een enorme voorsprong aan kop in het wereldkampioenschap. De klad kwam er echter al snel in en Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz kregen te maken met veel betrouwbaarheidsproblemen. Toen deze problemen eenmaal verleden tijd waren ging met veelvuldig de mist in met de tactiek.

De verhalen over een mogelijke exit van teambaas Mattia Binotto verwezen dan ook naar deze momenten. Leclerc ontkent de verhalen op felle wijze op de persconferentie op de donderdag: "Het was nogal een groot statement, het was opgezet door de media. Maar goed, het blijven geruchten. Voor het team zelf is het ook niet fijn om dit soort dingen te lezen. Ik denk dus dat het goed is dat het team voor duidelijkheid heeft gezorgd. Hopelijk kunnen we ons nu voor honderd procent focussen op het laatste weekend."