Perez biedt excuses aan voor uitspraken over Verstappen

Sergio Perez kende vorig weekend in Brazilië een spraakmakende race. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur reageerde woedend toen zijn teamgenoot Max Verstappen hem niet wilde laten passeren. Perez reageerde furieus over de boordradio, een week later heeft hij echter spijt van de desbetreffende uitspraken.

Verstappen kreeg in de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix een teamorder. Red Bull vroeg hem om Perez te laten passeren, de Mexicaan kan immers nog tweede worden in het wereldkampioenschap. Verstappen weigerde en gaf over de boordradio aan dat hij er zo zijn redenen voor heeft. Perez liet op zijn beurt weten dat Verstappen met deze actie liet zien 'wie hij echt is'.

Perez heeft nu spijt van zijn uitspraak. De Mexicaanse coureur reageerde in Abu Dhabi op zijn uitspraak en hij toonde zijn berouw. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "De Formule 1 is een zeer emotionele sport. Er is geen enkele andere sport waar je direct op de zender praat. Er is veel emotie verbonden aan de uitspraken die we doen. Ik heb natuurlijk spijt van veel dingen die ik na die race heb gezegd. Ik ben qua relatie met Max terug op waar we daarvoor stonden. We zitten beide in het team en we zijn volwassen genoeg om door te gaan."