Welke rookies komen in actie tijdens eerste training Abu Dhabi?

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Veel teams hebben tot de laatste race van het seizoen gewacht voor de tweede rookiesessie. Morgen komen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi zeven (!) rookies in actie.

Alleen de teams van Mercedes en AlphaTauri zetten tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi hun gebruikelijke coureurs in. Bij de rest van de teams komt er een rookie in actie, met uitzondering van Alfa Romeo waar ervaren rot Robert Kubica in actie komt. Verder zetten alle andere teams een jonge coureur in, twee coureurs komen voor het eerst in actie tijdens een officiële Formule 1-sessie.

Debutanten

Formule 2-kampioen Felipe Drugovich maakt morgen zijn debuut in een Formule 1-sessie. De Braziliaan komt in actie voor het team van Aston Martin, hij neemt daar het stuur over van Lance Stroll. Ook IndyCar-coureur Pato O'Ward maakt zijn debuut, de Mexicaan neemt bij het team van McLaren plaats in de wagen van Lando Norris. O'Ward reed vorig seizoen wel al de post-season test.

Topteams

Bij de topteams van Ferrari en Red Bull Racing komen morgen tevens debutanten in actie. Robert Shwartzman neemt plaats in de wagen van Carlos Sainz en rijdt zijn tweede training van het seizoen. Nieuw-Zeelander Liam Lawson stapt in de kampioenswagen van Max Verstappen bij Red Bull. Het wordt zijn eerste Red Bull-sessie van het seizoen, eerder dit jaar reed Lawson al wel twee trainingen voor AlphaTauri.

Fittipaldi

Het team van Haas zet in Abu Dhabi tweevoudig Grand Prix-starter Pietro Fittipaldi in, de Braziliaan voldoet daarmee nog maar net aan de limiet voor rookies. Ook Williams zet een inmiddels bekende naam in de auto, Logan Sargeant mag wederom een sessie voor zijn rekening nemen. Alpine kiest in Abu Dhabi voor de diensten van Jack Doohan, hij neemt plaats in de auto van Fernando Alonso.