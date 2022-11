Hülkenback: de merkwaardige Formule 1-carrière van een publiekslieveling

Als een duveltje uit een doosje springt Nico Hülkenberg (35) andermaal tevoorschijn. De Duitse coureur, die op de kop af drie jaar geleden voor het laatst in het bezit van een vaste Formule 1-stoel was, keert volgend jaar als voltijdcoureur terug op de startopstelling. Het betreft de vijfde keer dat de snelheidsduivel uit Emmerik een F1-comeback maakt.

Met een fenomenale erelijst onder de arm mag Nicolas Hülkenberg in 2010 zijn Formule 1-debuut maken. De dan jonge twintiger kan bogen op titels in de Formule 2 (destijds: GP2) en Formule 3. Hij won het kampioenschap van de populaire A1GP-landencompetitie en zegevierde in de prestigieuze Masters of F3. Bij Williams krijgt Hülkenberg te maken met ervaren rot Rubens Barrichello, die hem in zijn eerste jaar bij de hand neemt.

Hülkenberg heeft in het debuutjaar geen wonderwapen tot zijn beschikking, maar scoort desondanks prima resultaten. Een puntje in zijn derde optreden, zesde op de Hungaroring en zevende in Italië – er zijn debutanten die een lastiger eerste jaar kennen. Klap op de vuurpijl is een poleposition in Brazilië – Kevin Magnussen-stijl. Op een opdrogende baan rijdt Hülkenberg véél harder dan de rest, om een verrassende eerste startplek te veroveren. In de race valt hij terug tot P8.

Comeback #1

Normaliter zou een dergelijk eerste seizoen voldoende zijn voor een werkgever om het contract met een jonge coureur te verlengen – kijk bijvoorbeeld naar Alfa Romeo, waar Guanyu Zhou ongeveer een vergelijkbaar debuutseizoen heeft afgewerkt aan het eerste jaar van Hülkenberg destijds bij Williams. Echter: Hülkenberg heeft vrijwel geen sponsorgeld. Enkel de Nederlandse dropfabrikant Venco schuift hem wat centen toe, een overblijfsel aan zijn karttijd in ons land.

Williams laat haar oog vallen op de Venezolaanse coureur Pastor Maldonado, Hülkenbergs opvolger als GP2-kampioen. Maldonado kan rekenen op zoveel centen hij zelf wenst te ontvangen: de Venezolaanse overheid staat middels staatsoliebedrijf PDVSA garant voor zijn stoeltje. Dat Williams iets meer Venezolaanse olieknaken kan vangen dan de inleg van Venco is een understatement en dus laat de Britse renstal Hülkenberg vervangen door Maldonado.

Omdat de transfer vrij laat wordt bekendgemaakt – een weekje na Hülkenbergs verrassende pole in Brazilië – staat de Duitse coureur zo goed als buitenspel op de rijdersmarkt. Enkel een Force India-testzitje is wat hem kan bekoren, en dus sluit de Emmeriker voor 2011 aan bij de Indiase equipe. Als vrijdagrijder maakt Hülkenberg een dusdanige indruk, dat hij voor 2012 Adrian Sutil mag vervangen. Zodoende is zijn eerste comeback een feit.

24-uurswinnaar

Hülkenberg groeit uit tot een vaste waarde in de Formule 1. Als coureur van Force India (2012, 2014-16), Sauber (2013) en Renault (2017-19) blijkt hij een bijzonder sterke middenmoter. Prestaties op Spa, met de Force India in 2012, in Korea met de Sauber en meermaals met de Renault in 2018 wijzen erop dat Hülkenberg met het juiste materiaal tot veel toe in staat is.

De kans om uit te blinken in de Formule 1 komt er echter nooit. Voor Mercedes, Ferrari en Red Bull wordt hij te licht bevonden. Jarenlang gonzen geruchten rond, maar een transfer naar de top blijft uit. Voor Hülkenberg rest een kans elders: als Porsche een extra wagen inzet tijdens de 24 uur van Le Mans in 2015, wordt de Duitser gevraagd om het derde zitje naast Nick Tandy en Earl Bamber in te vullen.

Na 24 uur gekkigheid komt de Porsche met startnummer 19, bestuurd door Hülkenberg en zijn twee collega’s, als eerste over de eindstreep. Een week na zijn grote glorietocht wordt de coureur uit Emmerik door zijn Formule 1-collega’s op een staande ovatie getrakteerd als hij voorafgaande aan de Grand Prix van Oostenrijk de perszaal betreedt. Hülkenberg heeft zichzelf andermaal bewezen.

Comebacks #2 en #3

Na drie seizoenen bij Renault, waar hij in eerste instantie Jolyon Palmer van de kaart veegt, vervolgens Carlos Sainz verslaat en daarna moet toezien hoe Daniel Ricciardo toch ietsje sneller is, wordt Hülkenberg het slachtoffer van politiek. Renault wil graag een Franse coureur, en laat Esteban Ocon nu net beschikbaar zijn. Voor het seizoen 2020 wordt Hülkenberg aan de kant geschoven.

Lang duurt zijn afwezigheid echter niet: al in de vierde wedstrijd na Hülkenbergs laatste race mag hij weer instappen, in dit geval vanwege andermans ziekte. Als Sérgio Pérez vanwege een positieve test toegang wordt geweigerd tot de paddock van Silverstone, wordt Hülkenberg ingeschreven voor zowel de Grand Prix van Groot-Brittannië als de zogenaamde 70th Anniversary Grand Prix. Bij die tweede race blinkt de ongetrainde Duitser uit met een derde startplaats.

Later in het seizoen mag Hülkenberg alweer terugkeren achter het stuur van een Formule 1-wagen en wederom vervangt hij een coureur van Racing Point. Op de Nürburgring, nota bene Hülkenbergs thuisbaan, blijkt Lance Stroll de zo gevreesde positieve test te hebben ingeleverd en dus mag de Duitse supersub weer opdraven. Met een achtste finishplaats – vanaf startplek twintig – levert Hülkenberg puik werk af.

Comeback #4

Een vaste stoel voor het Formule 1-seizoen 2021 lonkt, helemaal als Red Bull Racing besluit om Alexander Albon langs de zijlijn te parkeren. Zowel Hülkenberg als zijn op dat moment bijzonder sterk presterende ex-teamgenoot Pérez wordt genoemd. Uiteindelijk valt de keuze op Pérez, waardoor Hülkenberg voor 2021 zonder zitje blijft. In dat seizoen zijn er geen invalbeurten, waardoor de Emmeriker voor de eerste keer sinds 2011 geen enkele Formule 1-race rijdt.

Voorafgaande aan het seizoen 2022 heeft Hülkenberg eveneens geen vaste plaats in de Formule 1, al is hij als reserverijder van Aston Martin wel direct verbonden aan een team uit de koningsklasse. Die reserverol levert Hülkenberg twee Grand Prix-optredens op als Sebastian Vettel op merkwaardige wijze de eerste twee races van het jaar moet laten schieten.

Met de ondermaats presterende Aston Martin kan Hülkenberg geen potten breken, maar toch baart hij opzien door teammaat Stroll een keer te verslaan in de kwalificatie en voor te blijven in één van de races.

Comeback #5

Als de prestaties van Mick Schumacher achterblijven weet Haas-baas Guenther Steiner voldoende. De enthousiaste Italiaan raakt gedurende de zomermaanden aan de praat met Hülkenberg, die als analist van de Duitse televisie geregeld zijn opwachting maakt op de paddock. Het tweetal komt een dienstverband overeen die Hülkenberg voor het Formule 1-seizoen 2023 aan een vaste plaats bij Haas helpt.

Hülkenberg zal zich zodoende voor de eerste keer in vier seizoenen weer een volwaardig Formule 1-coureur mogen noemen en heeft een gerede kans om het magische aantal van 200 Grand Prix-starts te behalen: van de 24 geplande wedstrijden in 2023 hoeft hij er slechts negentien te rijden om tot de gedenkwaardige grens te reiken.

Er is één smetje op Hülkenbergs blazoen: in tegenstelling tot zijn nieuwe collega Magnussen heeft de Duitser nog nooit op het Formule 1-podium gestaan. In 181 optredens kwam hij tot driemaal een vierde plaats, negen vijfde stekken en liefst twintig zesde plaatsen. Kan Hülkenberg met het materiaal van Haas en zijn eigen opgedane ervaring in 2023 een eind maken aan die merkwaardige statistiek?