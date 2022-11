Vettel had kans op Mercedes-zitje: "Mocht echter niet zo zijn"

Sebastian Vettel rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. De Duitser kende een grootste loopbaan maar hij boekte nooit successen in dienst van een Duitse renstal. Vettel geeft toe dat een overstap naar Mercedes in het verleden tot de mogelijkheden behoorde.

Vettel werd vier keer wereldkampioen in dienst van het Oostenrijkse Red Bull Racing. Na zijn Red Bull-jaren trok Vettel naar het team van Ferrari. In dienst van de legendarische Italiaanse renstal moest hij elke keer het onderspit delven in de strijd met het team van Mercedes. Lewis Hamilton was hem regelmatig te snel af.

Lauda

Huidig Aston Martin-coureur Vettel geeft toe dat hij wel voor Mercedes had kunnen rijden. De afzwaaiende Duitser geeft het eerlijk toe in de podcast Beyond the Grid van de Formule 1: "Ik heb geen idee of dat kon, misschien kon het. Ik heb wel gesproken met Niki Lauda. Het zou echter een big deal zijn geweest omdat Lewis overduidelijk hun nummer één was en ik weet niet zeker of ze ons allebei in het team wilde hebben."

Ferrari

Vettel had zelf echter geen nee gezegd tegen een onderling duel met Lewis Hamilton in hetzelfde materiaal. Het kwam er echter nooit van en Vettel haalt zijn schouders erover op: "Ik denk dat ik er wel van had genoten. Het mocht echter niet zo zijn. Op dat moment was het mijn doel om te winnen met Ferrari. Ik wilde niet van team gaan wisselen en dan gaan winnen voor Mercedes. Ik hield van winnen maar winnen met Ferrari was mijn doel. Het gebeurde echter niet."