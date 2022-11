Red Bull plaatst NFT-karakter op de auto voor seizoensfinale

Het team van Red Bull Racing is bezig met een uiterst succesvol seizoen. Dit weekend in Abu Dhabi hopen ze dat met een hoogtepunt af te sluiten. Max Verstappen en Sergio Perez zullen gaan jagen op successen in een auto met een aangepaste livery, men heeft namelijk wel een heel erg opvallende sponsorsticker op de auto geplaatst.

Aan de zijkant van de Red Bull staat dit weekend namelijk een afbeelding van het karakter Lei the Lightning Azuki. Dit karakter is afkomstig van een samenwerking met sponsor Tezos. Het is dan ook niet zomaar een gewoon karakter, het gaat hier om een NFT-karakter. Red Bull met op sociale media trots dat het voor het eerst in de geschiedenis van de sport is dat er een NFT-karakter op een auto staat.