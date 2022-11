Brundle kritisch op Verstappen: "Tweede keer dat het terugkomt als een boemerang"

Max Verstappen maakte zich afgelopen weekend niet populair toen hij in Brazilië een teamorder weigerde. De Nederlandse wereldkampioen werd door zijn team Red Bull Racing gevraagd of hij zijn teamgenoot Sergio Perez erlangs wilde laten. Volgens Martin Brundle raakt Verstappen vooral zichzelf hiermee.

Verstappen reed een lastige Braziliaanse Grand Prix en viel na een incident met Lewis Hamilton ver terug. Verstappen vocht zich naar voren en haalde na de tweede herstart Perez in. Aangezien Perez nog tweede kan worden in het wereldkampioenschap, wilde Red Bull hem de punten geven. Verstappen weigerde en gaf aan dat hij hiervoor zo zijn redenen had.

Monaco

Oud-coureur en huidig Sky Sports-commentator Martin Brundle denkt dat Verstappen een fout maakte met zijn weigering. In zijn column voor zijn werkgever spreekt Brundle zich uit: "Max weigerde vanwege een historische reden. Ik denk vanwege iets wat er in de kwalificatie in Monaco gebeurde. Max zal zich ongetwijfeld nog wel herinneren hoe Sergio vorig jaar Hamilton ophield in Abu Dhabi. Dat was toen doorslaggevend want Hamilton kon daardoor geen pitstop maken tijdens de Safety Car."

Boemerang

Brundle denkt dat Verstappen er goed aan doet door iets meer respect te tonen aan zijn medecoureurs. De Britse oud-coureur spreekt zich uit: "Het is geen wedstrijd wie de populairste coureur is. Dit is de harde wereld der Formule 1. Alsnog heb je vrienden en respect nodig. Het had Max niets gekost om Perez de zesde plaats te geven. Dit is de tweede keer in twee races dat het terugkomt als een boemerang en dat het Verstappen heel hard raakt."