Peréz teleurgesteld, maar vastberaden dat Red Bull juiste prioriteiten heeft

Na de Braziliaanse Grand Prix afgelopen zondagmiddag ontstond er een interne clash in het Red Bull-kamp. Tussen teamgenoten Max Verstappen en Sergio Peréz ontstond er onenigheid over het teruggeven van een positie tijdens de race. Peréz laat weten in eerste instantie teleurgesteld te zijn, maar is standvastig dat hij, Verstappen en het gehele Red Bull team met een positieve kijk verder gaan richting Abu Dhabi.

Tijdens de Grand Prix van Brazilië afgelopen weekend kwam Red Bull-coureur Max Verstappen bij de achtervleugel van teamgenoot Sergio Peréz terecht, die op dat moment in P6 reed. Verstappen had een snellere pace en kreeg vrij doorgang van Peréz om te pogen Charles Leclerc in te halen, die verderop in P4 racete, met de voorwaarde dat Verstappen in de laatste ronde de positie weer terug zou geven aan zijn teamgenoot wanneer zijn missie niet volbracht was. Vlak nadat Verstappen de finishlijn passeerde en de race beëindigde op de oorspronkelijke positie van Peréz, ontstond er verwarring en frustratie in het Red Bull-kamp, vooral aan de kant van Peréz’ garage.

Na afloop van de race vond er een intern gesprek plaats met Red Bull teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko. In gesprek tegenover motorsport.com meent Peréz dat de lucht al geklaard is en dat het team collectief verder kijkt richting de toekomst. "Ik ben logischerwijs teleurgesteld, maar we zijn allemaal volwassen en we gaan verder als een team", vertelt Peréz.

In de Formule 1-wereld kwam er flink wat backlash richting het Red Bull-kamp van Verstappen. Met vastberadenheid geeft Peréz antwoord op de vraag of de kwestie intern opgeklaard is: "Ja, absoluut. Als het niet opgelost zou zijn, dan zou dat voor mij niet logisch zijn. Niet alleen kijkend naar Abu Dhabi maar überhaupt wat betreft de toekomst is het opgelost. We zullen altijd het team voor onze persoonlijke interesses zetten", sluit Peréz resoluut af.