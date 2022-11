Verstappen 'verrast' door tijdstraf: "Of ik het weer zou doen? Absoluut"

Max Verstappen ontving afgelopen weekend in Brazilië een tijdstraf van vijf seconden vanwege een incident met zijn voormalige titelrivaal Lewis Hamilton. De twee raakten elkaar na de eerste herstart en Verstappen werd bestraft. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is het niet eens met de straf en hij zou het zo weer doen.

Verstappen en Hamilton raakten elkaar in de eerste bocht van het circuit van Interlagos. De Nederlandse wereldkampioen beschadigde zijn voorvleugel en moest daardoor een extra pitstop maken, hij viel ver terug en veroordeeld tot een fikse inhaalrace in Brazilië. Uiteindelijk kwam hij op een teleurstellende en tevens spraakmakende zesde plaats over de streep.

Verrast

De tijdstraf van Verstappen werd na afloop overschaduwd door zijn teamorder-weigering. Toch was men na afloop het incident met Hamilton nog lang niet vergeten. Vanzelfsprekend werd de Nederlander er na afloop om gevraag. Bij de internationale media was hij duidelijk: "Ik was nogal verrast toen ik de tijdstraf kreeg. Ik was er verder niet echt ontdaan door. Als je nu vraagt of ik het weer zou doen? Absoluut."

Intentie

Tijdens de race ontstond er een kleine discussie over de straf van Verstappen. Niet iedereen was het immers eens met de straf en dat kwam door de vraag wie er recht heeft op de bocht. Verstappen: "Ik zat er misschien voor iets van 85 procent naast? Natuurlijk is het nooit mijn intentie om te crashen. Ik wist dat hij me nooit veel ruimte zou laten en dan raken we elkaar. Als hij een klein beetje meer ruimte had gegeven, dan was hij mij waarschijnlijk nog steeds voor gebleven."