Red Bull verricht snelste pitstop in Brazilië

Het team van Red Bull Racing kende een roerig weekend in Brazilië. De Oostenrijkse renstal kreeg te maken met Max Verstappen die een teamorder weigerde. Toch was niet alles kommer en kwel in Sao Paulo, Red Bull kwam namelijk wel als winnaar uit de bus in het pitstopklassement.

De pitcrew van Red Bull Racing voerde de snelste pitstop uit op het circuit van Interlagos. Sergio Perez kreeg binnen 2,04 seconden een setje nieuwe banden. Ook het team van AlphaTauri kwam goed voor de dag. Met stops van 2,10 seconden en 2,17 seconden maakten ze de top drie compleet. Het team van Ferrari eindigde op de vierde en vijfde plaats.

