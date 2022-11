Ferrari-teambaas Binotto nam beslissing: "Positiewisseling Leclerc en Sainz te riskant"

Bij de Grand Prix van brazilië vroeg Ferrari-coureur Charles Leclerc aan zijn team of hij de positie van teamgenoot Carlos Sainz kon krijgen, die voor hem op de derde plaats reed. Leclerc staat nek-aan-nek in het gevecht met Sergio Peréz voor de tweede plaats in het rijdersklassement en dus was het argument van "alle beetjes helpen" duidelijk. Ferrari-voorman Mattia Binotto legt uit waarom het team Leclerc’s verzoek niet heeft gehonoreerd.

Vanwege het uitvallen van Lando Norris in de 52e ronde van de Braziliaanse Grand Prix kwam de safety car de baan op. Bij de herstart in ronde zestig vloog Charles Leclerc al snel voorbij aan Valtteri Bottas en kwam hij bij de achtervleugel van teamgenoot Carlos Sainz terecht. Op meerdere punten vroeg Leclerc aan zijn team om de positie van Sainz te krijgen, om te trachten Sergio Peréz in het rijdersklassement te verslaan. Leclerc legt uit: "Normaal gesproken vraag ik niet om zulk soort dingen, maar we hebben deze discussie vooraf aan de race gehad. Vandaar dat ik het uiteindelijk vroeg. Om de één of andere manier veranderden we (het team) van mening. Hopelijk zijn we in Abu Dhabi snel genoeg om die tweede plaats te pakken."

Ferrari’s teammanager Matia Binotto spreekt duidelijke taal waarom de belofte naar Leclerc uiteindelijk niet tot daden zijn omgezet: "Onze auto’s met elkaar verwisselen was heel lastig, want Charles had Fernando Alonso en Max Verstappen vlak achter zich. Het had gevaarlijk voor ons kunnen worden. We wisten dat de racestewards ons zouden gaan onderzoeken vanwege wat er achter de safety car met Tsunoda gebeurde." Er ontstond enige twijfel bij het team van Ferrari nadat Tsunoda de enige van drie was die zichzelf niet mocht "unlappen." Binotto geeft aan dat het team rekening hield met een potentiële straf voor Sainz en vandaar eieren voor haar geld koos. "Een vijf-seconden straf zou betekenen dat Sainz meer dan één positie zou verliezen. Voor het constructeurskampioenschap was het de beste keuze om de posities vast te houden", sluit Binotto af.

Bij het ingaan van de laatste race in dit seizoen is het nog spannend tussen Ferrari, Mercedes en Red Bull. Peréz staat op gelijke hoogte met Leclerc in het rijderskampioenschap, beiden gaan met 290 punten richting circuit Yas Marina. Wat betreft het gevecht tussen Ferrari en Mercedes in het teamsklassement staan de Italianen 23 punten los van Mercedes, maar kan er nog genoeg gebeuren in de afsluiter van 2022.