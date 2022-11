Horner kort over negeren teamorder Verstappen: "Hebben het besproken"

Max Verstappen zorgde in Brazilië voor een opvallend moment in de slotronde van de Braziliaanse Grand Prix. De Nederlandse coureur werd door zijn team gevraagd om zijn teamgenoot Sergio Perez erlangs te laten, hij weigerde dit echter. Teambaas Christian Horner wil er niet te veel woorden aan vuil maken.

Verstappen passeerde na de tweede Safety Car-fase zijn teamgenoot Perez. De Nederlandse coureur ging op jacht naar Fernando Alonso en Charles Leclerc. Verstappen slaagde niet in deze missie en zijn team vroeg dan ook of hij Perez wilde laten passeren. De Mexicaan duelleert nog met Leclerc om de tweede plaats in het kampioenschap.

Na afloop spraken de coureurs en de kopstukken van het team heel erg snel met elkaar. Men wilde er niet teveel worden aan vuil maken. Ook teambaas Christian Horner bleef na afloop vooral op de vlakte, de Britse teambaas sprak zich erover uit bij Viaplay: "Het is iets wat we als team hebben besproken met de twee coureurs, ze zijn nogal duidelijk. Ze weten dat het in Abu Dhabi het belangrijkste is om Checo te helpen bij het veiligstellen van die tweede plaats. Ik weet zeker dat Max er alles aan gaat doen om dat voor elkaar te krijgen."