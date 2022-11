Hamilton laat Brazilianen juichen: "Dit laat zien dat iedereen hard heeft gewerkt"

Lewis Hamilton reed vandaag in Sao Paulo een zeer sterke sprintrace. De Britse zevenvoudig wereldkampioen startte in zijn Mercedes op de achtste plaats maar kwam als derde over de lijn. Hij was zeer enthousiast maar hij moet wel vrezen voor een straf vanwege een foutje bij de startprocedure.

Hamilton, en nog een aantal andere coureurs, moet zich melden bij de stewards omdat hij vermoedelijk verkeerd in zijn startvak stond. In de sprint reed hij zeer sterk en liet hij het publiek meerdere keren juichen. Hamilton hield Carlos Sainz bij en nadat de Spanjaard de Red Bull van Max Verstappen raakte, schoof Hamilton op naar P3.

Achter Sainz en zijn winnende teamgenoot George Russell kwam Hamilton als derde over de streep. De Brit bedankte de aanwezige fans alvorens hij sprak met interviewster van dienst Naomi Schiff: "Ik startte op de achtste plek en ik kwam langzaam door het veld heen. Ik wil George ook feliciteren. Dit resultaat laat zie dat iedereen hier en op de fabriek keihard heeft gewerkt. Voor ons is het echt geweldig dat we morgen op de voorste startrij staan!"