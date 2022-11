Ferrari legt intermediate-keuze voor Leclerc uit: ‘Het was een loterij'

Ferrari-coureur Charles Leclerc leek opnieuw het slachtoffer te zijn van beslissingsfouten vanuit zijn team. De coureur was immers de enige die op de intermediatebanden aan Q3 begon terwijl alle anderen op de softs stonden. Leclerc kon uiteindelijk geen snelle tijd noteren vanwege een ongelukkige samenloop van omstandigheden door het vallen van de rode vlag vanwege George Russell’s crash en de daaropvolgende regen die uit de hemel viel. Sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies meent dat het ‘een loterij’ was wie het meest van de condities kon profiteren.

Het gevecht om de tweede eindplaats in het rijderskampioenschap draait op volle toeren. Met nog twee races op de kalender resterend staan er maar vijf magere punten tussen Sergio Peréz en Charles Leclerc. Gedurende Q3 in de kwalificatiesessie in Brazilië was Leclerc de enige die op de intermediatebanden stond, terwijl de rest van het veld op de zachte band een poging ging wagen. De hybrideband bleek niet de juiste keuze, waardoor Leclerc opnieuw naar binnen moest komen zonder een competitieve tijd te kunnen zetten. De keuze van Ferrari om Leclerc in eerste instantie op deze band te zetten had grote gevolgen, want vervolgens vloog George Russell van de baan waarna de regen uit de lucht begon te vallen. Het betekende dat Leclerc geen tijd neerzette en dus als tiende de sprintrace begint.

De mening van sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies is dat de strategische beslissing om de bandenkeuze tussen Leclerc en teamgenoot Carlos Sainz te splitten teniet werd gedaan door pure pech. “Sinds Q1 was deze kwalificatie een loterij, we wisten dat de regen zou komen en dus splitten we de strategieën. Het was een kwestie van minutenwerk dat óf Sainz óf Leclerc het voordeel had gegeven”, vertelt Mekies tegenover Sky Italia. Gelukkig voor Leclerc had ook Peréz een ongelukkige timing, want de Mexicaan eindigde als negende in het tijdsklassement. Dit betekent dat de sprintrace voor actie zou kunnen leveren.

Mekies is positief over de gemaakte beslissing van het team, ondanks een tegenvallend resultaat. “Dit was een goede test voor de toekomst. We hebben in één uur zes, acht, tien belangrijke beslissingen gemaakt tussen onze rijderskampen. Zelfs in Q1 wisten we niet of we (in de tweede run) opnieuw op intermediates de baan op moesten komen. We wachtten omdat we Gasly’s snelle rondetijden (op de softs) zagen. Er valt altijd wel iets te leren en de beslissing in Q3 was op het randje”, vertelt Mekies.