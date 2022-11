Steiner jubelt na pole Magnussen: "Je schrikt als je erover droomt"

Het team van Haas was in extase na afloop van de Braziliaanse kwalificatie. Tot ieders verbazing pakte Kevin Magnussen de pole position en mag hij morgen de sprint vanaf de eerste plaats starten. Teambaas Günther Steiner was buiten zinnen van vreugde en leefde zijn droom in Sao Paulo.

Magnussen profiteerde van de rode vlag en de weersomstandigheden in Brazilië. De Deen kwam als eerste de baan op in het derde kwalificatiedeel. Hij noteerde de snelste tijd en iedereen verwachtte dat de andere coureurs wel sneller zouden gaan in de tweede run. Door een spin van George Russell kwam de rode vlag uit en kon niemand meer een snellere tijd rijden door de regen.

Dromen

Haas-teambaas Günther Steiner was na afloop zeer blij. De populaire Italiaan kon zijn geluk niet op en sprak zich uit bij het Britse Sky Sports: "Dit is iets waar je over droomt, je schrikt als je hiervan droomt. Het is echt iets.. we doen zo enorm ons best! Het gehele team doet al zeven jaar lang zijn uiterste best en de weersomstandigheden zorgden ervoor dat we dit vandaag voor elkaar konden krijgen."

Geen geluk

De pole van Magnussen wordt door sommigen gezien als een soort gelukstreffer. Dat begrip kan er echter niet in bij Steiner, de teambaas is van mening dat dit allesbehalve geluk is. Hij is duidelijk: "Dit is geen geluk, dit hebben we verdiend. We reden op het juiste moment op de juiste banden. Kevin kreeg het voor elkaar om de rondetijd te noteren. Kevin had niemand waar hij last van had voor hem rijden."