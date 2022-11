Leclerc kiest voor kleurrijk helmdesign in Sao Paulo

Ook Charles Leclerc kiest dit weekend in Brazilië voor een bijzonder helmontwerp. De Braziliaanse Grand Prix is populair onder de coureurs en dat betekent dan ook dan veel van hen kiezen voor een bijzondere helm. De helm van Leclerc is dit weekend bijzonder kleurrijk.

Leclerc onthulde zijn speciale helm vlak voor het begin van de eerste vrije training in Sao Paulo. Hij heeft zijn gebruikelijke rode helm voor dit weekend ingewisseld voor een design vol met kleuren. De kleurstelling is een duidelijke verwijzing naar de Braziliaanse vlag, de gebruikelijke rode kleur is dan ook zo goed als verdwenen. De Monegaskische vlag is nog wel duidelijk aanwezig op de helm.