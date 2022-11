Eccelstone verwacht meer successen van Verstappen: "Hij speelt geen spelletjes"

Max Verstappen is bezig met een enorm sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel en pakte in Mexico het record van de meeste zeges in één seizoen. Bernie Ecclestone geniet van de dominantie van Verstappen maar denkt tevens dat verdere successen afhangen van zijn team.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing vormen dit seizoen een enorm sterke combinatie. Verstappen is dit seizoen zeer dominant en schreef tot nu toe veertien Grands Prix op zijn naam. De Nederlander zag tevens dat zijn teamgenoot Sergio Perez twee races wist te winnen, Red Bull is kortom bezig met een zeer sterk seizoen.

Spelletjes

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone verwacht dat Verstappen nog wel eventjes door zal gaan met winnen. De Brit is daar nogal duidelijk over in gesprek met het Duitse RTL: "Max speelt geen spelletjes. Hij is hier om te racen en om kampioenschappen te winnen. Dat is dan ook precies wat hij doet. Niets weerhoudt hem ervan om te bereiken wat hij wil. Of hij meer titels zal gaan winnen hangt af van het team."

Team steunen

Ecclestone is dan ook van mening dat Verstappens verdere successen tevens af zullen hangen van het harde werk van zijn team Red Bull. Ecclestone heeft er een duidelijke visie over: "Iedereen die een kampioenschap wil winnen, zal altijd afhankelijk zijn van zijn team. Als ze het team niet steunen, dan komt het er niet. Als Verstappen dat wel doet, dan blijft het team hem ook steunen en zal hij blijven winnen. Alles gaat momenteel goed en ik zie geen reden waarom het niet nog beter kan gaan."