Uitslag kwalificatie Brazilië: Magistrale Magnussen pakt verrassende pole door regen en rode vlag

De startopstelling voor de Braziliaanse sprint is bekend. Op het circuit van Interlagos werd de snelste tijd in de kwalificatie genoteerd door Kevin Magnussen . Achter hem werd de tweede tijd een prooi voor niemand minder dan Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Q1

Door de regenval van eerder op de dag werd de eerste kwalificatiesessie gestart op een nat circuit. Het was echter gestopt met regenen waardoor alle coureurs kozen voor de inters. Het was direct druk op de baan en veel coureurs wilden direct een sterke rondetijd noteren. De berichten over de boordradio waren wisselend, bij Ferrari verwachtte namelijk snel een nieuwe bui.

Al snel werd duidelijk dat de coureurs verschillende meningen hadden over de baan, Carlos Sainz gaf aan dat het tijd werd voor slicks terwijl Lewis Hamilton het te glad vond. Uiteindelijk was het Pierre Gasly die als eerste voor de slicks koos. Zijn gok pakte goed uit en op zijn softs ging hij snel rond. Veel coureurs kozen zijn voorbeeld, bij Ferrari duurde de beslissing wel zeer lang. De afvallers waren Nicholas Latifi, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Mick Schumacher.

Q2

In de tweede kwalificatiesessie was het circuit van Interlagos al veel droger. De wedstrijdleider vond het zelfs droog genoeg om de DRS weer te activeren. Onder aanvoering van de Aston Martins van Lance Stroll en Sebastian Vettel kwamen alle coureurs de baan op. De weersomstandigheden waren zeer onzeker, elk moment kon er een bui vallen. Het regende dan ook snel snelle tijden. Tegen het einde van de sessie meldden meerdere coureurs dat het weer begon te regenen. In de slotminuten konden weinig coureurs zich nog verbeteren. Alexander Albon, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Lance Stroll vielen af.

Q3

Ook in de derde kwalificatiesessie hing er regen in de lucht. Iedereen besloot dan ook vroeg naar buiten te gaan. Kevin Magnussen kwam als eerste de baan op en dat bleek een gouden greep. Bij Ferrari ging men echter compleet de mist in, Charles Leclerc werd de baan opgestuurd op de inters. De baan was op dat moment echter nog droog, hij kon dus geen rondje noteren. Hij kwam niet aan een tweede run toe omdat George Russell door de grindbak was geschoten en zichzelf op knullige wijze had vast gereden. Magnussen had de snelste tijd op zijn naam staan en aangezien het weer begon te regenen bleef hij eerste. Kevin Magnussen, de man die dacht dat zijn F1-avontuur voorbij was, pakt pole.