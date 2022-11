Marko lacht om eerdere frustratie Verstappen

Max Verstappen schreef ongeveer een maand geleden de wereldtitel al op zijn naam in de Formule 1. De Nederlander prolongeerde in Japan zijn titel. Gekeken naar de eerste fase van het seizoen is dat enigszins verrassend, Helmut Marko kan nu wel lachen om de lastige eerste races van het jaar.

Verstappen en Red Bull Racing begonnen immers op een zeer tegenvallende wijze aan het huidige seizoen. Verstappen viel in twee van de eerste drie races uit met motorische problemen. Zijn achterstand op toenmalig WK-leider Charles Leclerc was reusachtig maar Verstappen en Red Bull gingen niet bij de pakken neer zitten. Hij draaide de zaakjes om en greep de wereldtitel.

Na zijn uitvalbeurt in Australië riep Verstappen vol frustratie dat de wereldtitel haast onmogelijk was. Red Bull-adviseur Helmut Marko kan daar nu wel op lachen in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Wat riep Max ook alweer in Australië? Dat hij 36 races nodig had om het gat te dichten? Dat zou moeilijk zijn geweest in één seizoen, we hebben daarna ons programma geïntensiveerd. De fouten werden geanalyseerd. De eerste twee DNF's kwamen immers door Red Bull. De derde mislukking was echter Honda. We hebben toen de kwaliteitscontrole verbeterd."