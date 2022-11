Video: Norris werkt als kamerbediende

Het team van McLaren heeft een sponsorovereenkomst met een grote hotelketen. Het team zet hun stercoureur Lando Norris dan ook graag in voor een aantal sponsoracties. De Brit mocht opdraven voor het filmen van een reeks opvallende filmpjes in een vestiging van de hotelketen.

Norris mocht eerder laten zien wat hij kan doen met een pan in de keuken. Naast het werk van keukenhulp besloot men Norris ook in te zetten in de rest van het hotel. De Brit mocht opdraven als kamerbediende en mocht de kamer van zijn teambaas Zak Brown klaarmaken. Norris laat onder andere zijn strijkkunsten zien en ontdekt de gelpot van zijn teambaas.

