Palmer looft mentaliteit Verstappen: "Hij is meedogenloos"

Max Verstappen is bezig met een enorm dominant seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde al in Japan zijn wereldtitel en greep record na record. Verstappen maakt veel indruk op kenners, Jolyon Palmer looft de mentaliteit van Verstappen en ziet een haast meedogenloze coureur.

Verstappen kreeg in de beginfase van dit seizoen fikse concurrentie van het team van Ferrari. Charles Leclerc leek zijn voornaamste uitdager te gaan worden, in de loop van het seizoen maakte Ferrari echter steeds meer fouten en kreeg Verstappen het momentum in handen. De Nederlander bouwde zijn voorsprong uit en wist zijn titel te pakken op een relatief simpele manier.

Oud-coureur Jolyon Palmer zag de dominantie van Verstappen in eerste instantie niet aankomen. De Brit keek vooral naar Ferrari. In de F1 Nation Podcast bespreekt Palmer de successen van Verstappen: "Het grootste verschil met vorig seizoen? Hij was altijd al snel en hij maakte toen ook weinig fouten. Maar hij is nu meedogenloos. Het is lastig om de echte verandering te analyseren. Het is meer de mentaliteit van Max. We zagen dat aan het begin van het seizoen. Red Bull bleek niet de snelste auto te hebben. Ze vielen twee keer uit en Leclerc leek het complete pakket te hebben."