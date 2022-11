Marko wijst naar ex-werknemer Mercedes in budgetcap-zaak

De Formule 1-wereld stond afgelopen maand in het teken van de budgetcap-rel. Red Bull Racing ontving een boete van zeven miljoen dollar en mag minder tijd door brengen in de windtunnel. Helmut Marko zit nog altijd met een paar details van de budgetcap-zaak, hij denkt dat men bij Mercedes teveel informatie had.

De budgetcap-zaak kwam vlak voor de Grand Prix van Singapore naar buiten. Na afloop van het Japanse Grand Prix-weekend bevestigde de FIA dat Red Bull de budgetcap had overschreden in 2021. De concurrentie van Red Bull, met Ferrari en Mercedes voorop, riepen de FIA op om een strenge straf uit te delen. Uiteindelijk koos de FIA dus voor een straf met sportieve en financiële gevolgen.

Informatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt het nog steeds opvallend dat men bij Mercedes al veel details van de overtreding wist. Hij wijst naar Shaila-Ann Rao, een voormalig werknemer van Mercedes die daarna een hoge functie kreeg bij de FIA. In gesprek met het Duitse RTL is Marko nogal duidelijk: "Er werd informatie vrijgegeven die wij nog niet hadden, eigenlijk was er maar één team die dat wel had."

Overtreding

Marko vertrouwt de zaakjes niet en vermoedt dat Rao een rol heeft gespeeld bij de zaak. De Oostenrijker denkt dat er informatie is gelekt: "Het is vreemd. Een Mercedes-werknemer verhuist naar de FIA, ze was verantwoordelijk voor de budgetcap-documenten bij Mercedes en was er daarna verantwoordelijk voor bij de FIA. We denken dat er een overtreding is begaan, we hebben tenminste een indicatie van een overtreding. Het maakt over het algemeen geen goede indruk."