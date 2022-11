Bottas 'zou zeker ja zeggen' tegen aanbod van Alfa-partner Audi

Enkele weken geleden maakte Audi bekend dat ze vanaf 2026 gaat samenwerken met het team van Sauber. De komst van Audi duurt nog een aantal jaar maar de speculaties over de mogelijke coureurs is al begonnen. Valtteri Bottas ziet het in ieder geval zitten om voor het Audi-project te rijden.

Bottas rijdt sinds dit seizoen voor het team dat momenteel nog Alfa Romeo heet. De Fin tekende een meerjarig contract en heeft dit jaar sterke prestaties afgewisseld met mindere resultaten. Ondanks het wisselvallige verloop van zijn eerste seizoen in Hinwil heeft Bottas veel vertrouwen in toekomstige resultaten. De komst van Audi laat de Finse meervoudig Grand Prix-winnaar niet onberoerd. De voormalig Mercedes-coureur zou graag langer in Hinwil willen blijven.

Potentie

Bottas doet er niet geheimzinnig over en steekt zijn Audi-ambitie niet onder stoelen of banken. De ervaren Finse coureur is er duidelijk over bij de internationale media: "Waarom niet? Ik ben 33 jaar, ik hoop dus dat ik dan hier nog wel ben. Ik zou zeker ja zeggen. Als je naar het grote geheel kijkt, dan denk ik dat dit echt heel groot is. Je weet dat er veel potentie zit in de samenwerking tussen Audi en Sauber."

Toekomst

Audi lijkt niet mee te willen doen voor de knikkers, de Duitse autofabrikant wil binnen een paar jaar meedoen om de prijzen. Bottas heeft dat ook vernomen: "Ik twijfel er niet aan dat ze succesvol willen zijn in de toekomst. Ze willen het goed gaan doen en ze laten zien dat ze serieus zijn. Ik denk dat het voor elke coureur op de grid heel erg interessant zal zijn om onderdeel te zijn van dit project. Vooral voor mij omdat ik nu onderdeel ben van Sauber."