Video: Red Bull racet in casino in Las Vegas

Het is inmiddels wel duidelijk dat het team van Red Bull Racing bezig is met het opnemen van promofilmpjes in Las Vegas. In de gokstad wordt volgend seizoen een Grand Prix georganiseerd en houdt men dit weekend een launch event. Red Bull loopt alvast op de zaakjes vooruit.

Nadat men eerder al een aantal rondjes reed op de wereldberoemde Strip, en daar zelfs een pitstop uitvoerde, heeft men nu ook een ander deel van de stad onveilig gemaakt. Op beelden op de sociale media is namelijk te zien dat men met een Formule 1-wagen een casino in is gereden. Het is waarschijnlijk onderdeel van een grotere video van Red Bull.