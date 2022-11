Horner grapt over Norris-gesprekken: "Dag later tekende hij bij McLaren!"

Enkele weken geleden onthulde McLaren-coureur Lando Norris dat hij in het verleden meerdere keren heeft gesproken met het team van Red Bull Racing. De gesprekken waren slechts oriënterend van aard maar toch blijven ze onderwerp van discussie. Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt er grappend op terug.

Norris sprak voor zijn contractverlenging bij McLaren met het team van Red Bull. Volgens de Britse coureur moet men daar niet al te veel achter zoeken en was het gesprek meer vanuit het idee dat iedereen met elkaar spreekt. Een contract bij Red Bull zat er dan ook niet in en Norris tekende een nieuw langdurig contract bij zijn huidige Britse werkgever McLaren.

McLaren

Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent de gesprekken tussen zijn team en Norris dan ook niet. De Britse teambaas van Red Bull zag dat Norris elke keer een andere stap nam na een gesprek. De grappende Horner spreekt zich erover uit tegenover de internationale media: "De afgelopen jaren hebben we meerdere malen met elkander gesproken. Steeds als we met hem om tafel zaten, tekende hij een dag later een contract met McLaren!"

Langdurig contract

Het talent van Norris wordt door veel mensen erkent en ook bij Red Bull ziet men dat. Horner weet echter ook wel dat het in de toekomst lastig wordt om Norris vast te leggen. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez beschikken immers over een langdurig contract. Horner kent ook de situatie van Norris: "Hij bezit nu een langdurig contract dus het lijkt erop dat hij nog een aantal jaar voor McLaren zal rijden."