Leclerc verwerkt teleurstelling in simulator

Charles Leclerc kende afgelopen weekend in Mexico een zeer teleurstellende race. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam slechts als zesde over de streep met een flinke achterstand op racewinnaar Max Verstappen. Leclerc gaat niet bij de pakken neer zitten en hij is al weer begonnen met de voorbereiding op de aankomende race.

Over ruim een week staat de Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos alweer op het programma. Leclerc wil daar vanzelfsprekend beter voor de dag komen dan in Mexico. Men had wel verwacht dat de achterstand wat groter zou zijn maar het uiteindelijke resultaat zorgde voor de nodige teleurstelling. Op zijn Instagram deelt Leclerc dat hij alweer op de simulator zit in Maranello. Ferrari laat dus niets aan het toeval over.