Norris looft Verstappen: "Misschien zelfs één van de beste ooit"

Max Verstappen maakt dit seizoen veel indruk met zijn ijzersterke prestaties. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte afgelopen weekend zijn zoveelste indrukwekkende record. Ook Lando Norris is onder de indruk van Verstappen en volgens de Brit is Verstappen misschien zelfs één van de beste coureurs ooit.

Verstappen mag zich al bijna een maand de wereldkampioen van 2022 noemen. In Japan pakte Verstappen al de heilige graal, in de tussentijd greep hij record na record. Afgelopen weekend schreef hij in Mexico weer twee adembenemende records op zijn naam. Verstappen is nu de coureur met de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen en hij is de coureur met de meeste WK-punten in één seizoen.

Verstappen maakt niet alleen indruk op de fans, kenners en analisten, ook zijn collega's zijn onder de indruk. McLaren-coureur en Verstappens goede vriend Lando Norris is eveneens complimenteus. De Brit steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken in gesprek met Racefans: "Hij heeft al heel erg veel bereikt, hij verbreekt heel erg veel records. Hij zal de rest van zijn loopbaan doorgaan met het breken van records. Hij is misschien zelfs één van de beste Formule 1-coureurs ooit. Hij verdient dit dus zeker."