Leclerc spreekt van één van de slechtste races van het seizoen

Het team van Ferrari zakte afgelopen weekend in Mexico genadeloos door het ijs. Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen op een grote achterstand als vijfde en zesde over de streep. Leclerc gelooft dat de tegenvallende Mexicaanse Grand Prix een eenmalig incident is, toch baalde hij.

Leclerc kende een weekend om snel te vergeten op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Monegask kende een waardeloze kwalificatie en zijn race ging niet veel beter. Hij kon op geen enkel moment de snelheid van de Red Bulls en de Mercedessen matchen. Hij kwam dan ook slechts als zesde over de streep op ruim een minuut achterstand van Grand Prix-winnaar Max Verstappen.

Eenmalig

Leclerc had zich al voorbereid op een lastige race. De Monegask had echter niet verwacht dat het zó slecht zou gaan in Mexico-Stad. Na afloop sprak hij zich balend uit bij de internationale media: "Ik geloof oprecht dat het slechts eenmalig is. We moeten wel gaan begrijpen wat wij in de nabije toekomst kunnen gaan doen om in dit soort omstandigheden beter uit de verf te kunnen komen."

Slechtste race van het seizoen?

De tegenvallende race zal niet lang blijven doorspoken in het hoofd van Leclerc. De Monegask plaats de race wel in een vervelend rijtje: "Alhoewel ik een optimist ben, wist ik wel dat dit een moeilijke race zou gaan worden. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn en dat ik zover achter zou liggen. Ik hoop dat het in Brazilië niet zo zal gaan, ik verwacht dat het niet slechter dan dit kan worden. Dit is waarschijnlijk één van de slechtste races, samen met Spa."