Bottas maakt alsnog Race of Champions-debuut

Aankomende januari staat de Race of Champions weer op het programma. Over het deelnemersveld wordt steeds meer bekend, gisteren werd namelijk duidelijk dat ook Valtteri Bottas is toegevoegd aan de line-up. De Alfa Romeo-coureur gaat een Fins team vormen met tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Bottas dit jaar al zou meedoen aan de Race of Champions. De Fin moest echter last minute afzeggen vanwege andere verplichtingen. Dit jaar komt Bottas wel in actie tijdens het prestigieuze evenement. Net als dit jaar vindt de aankomende editie plaats in het Zweedse Pite Havsbad, wederom wordt er aankomende editie op sneeuw en ijs gereden.

Bottas heeft de nodige rally-ervaring en dat kan dus van pas komen tijdens de aankomende editie van de Race of Champions. Naast Bottas en Häkkinen verschijnen er nog meer bekende namen aan de start. Ook onder andere Sebastian Vettel, Jamie Chadwick, Petter Solberg en rallycross-kampioen Johan Kristoffersson verschijnen aan de start. Het event vindt plaats op 28 en 29 januari.

ROC Nations Cup teams don't get any cooler than this! 🥶🥶



We are delighted to welcome @valtteribottas, who teams up with fellow #F1 ace @F1MikaHakkinen for Team Finland at #ROCSweden!



Click the link for more info and event details! pic.twitter.com/uLCtdlljm2