Häkkinen onder de indruk: "Ongelofelijk seizoen voor Max"

Max Verstappen maakt dit seizoen een zeer sterke indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft sinds afgelopen weekend het record van de meeste zeges in één seizoen in handen, in Japan kroonde hij zich al tot wereldkampioen. Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van de Nederlander.

Verstappen veroverde het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen afgelopen in Mexico in stijl. De Nederlander startte op pole position op het Autodromo Hermanos Rodriguez waarna hij redelijk simpel weg reed bij de concurrentie. De zege was dan ook al snel een feit en de vreugde bij Verstappen en zijn team Red Bull Racing was zeer groot.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Fin steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken in zijn column voor Unibet: "Het is echt een ongelofelijk seizoen voor Max en voor Red Bull. Ze hebben enorm veel vertrouwen in zichzelf, in de auto en ook in de strategie. Het is bizar om in één seizoen veertien keer te winnen. We hebben dit nog nooit gezien, het is een geweldig resultaat voor Max en het team. Ze kunnen Abu Dhabi en Brazilië aan dat rijtje toevoegen."