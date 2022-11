Häkkinen neemt het op voor Red Bull na budgetcapstraf

Het team van Red Bull Racing hoorde afgelopen weekend in Mexico de strafmaat voor het het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal moet een boete van zeven miljoen dollar betalen en krijgt minder tijd in de windtunnel. Mika Häkkinen is van mening dat deze straf nogal zwaar is voor een kleine overtreding.

Het nieuws rondom de overschrijding van de budgetcap door Red Bull Racing hield de Formule 1-wereld afgelopen maand in zijn greep. Red Bull ontkende in eerste instantie dat ze de budgetcap hadden overschreden. Uiteindelijk bereikte men toch een akkoord met de FIA over de strafmaat. Hiermee eindigde een maand vol discussie en controverse.

Ongemakkelijk

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen zag de rel ook ontvouwen. De Fin zag echter ook dat Red Bull de budgetcap slechts met een klein bedrag had overschreden. De Fin deelt zijn opinie in zijn column voor Unibet: "De straf voor Red Bull Racing vanwege een kleine overschrijding is aanzienlijk. Het is naast de financiële en de aeordynamische straf ook een enorm ongemakkelijke situatie geweest voor hen als team."

Positief

Alhoewel Häkkinen kritisch is op de strafmaat, ziet hij wel een aantal positieve punten aan de straf. De Finse tweevoudig wereldkampioen ziet zelfs een positieve kant voor Red Bull: "Het positieve is dat geen enkel team dit in 2023 wil gaan herhalen. Alhoewel dit een zeer lastig en controversieel moment was voor Red Bull Racing, zal het de sport op de lange termijn allen maar ten goede komen. Elke teambaas wil dit soort negatieve publiciteit voorkomen."