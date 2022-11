Vettel feliciteert opvolger Verstappen: "Hopelijk wint hij 16 races"

Max Verstappen veroverde afgelopen weekend het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in Mexico zijn veertiende Grand Prix van het jaar. Hiermee verbrak hij het record van onder andere Sebastian Vettel, de Duitser is blij voor Verstappen.

Verstappen verbrak in Mexico het record van Sebastian Vettel en Michael Schumacher. Beide Duitse racelegendes wonnen dertien races in één seizoen. In Austin kregen ze dus gezelschap van Verstappen waarna de Nederlander een week later met het record naar huis ging. Niemand koestert echter wrok tegen de nieuwe recordhouder, ook de voormalige recordhouder niet.

Teleurstellend

Vettel won in 2013 dertien Grands Prix in dienst van Red Bull Racing. De huidig Aston Martin-coureur is trots op Verstappen en laat aan Autosport weten dat hij het niet erg vindt dat hij het record kwijt is: "Nee, het is elke keer anders. Ik denk dat het fantastisch is voor het team, ik ken daar nog steeds veel mensen en ik ben dus blij voor hen en Max. Ik denk dat hij een prachtig seizoen meemaakt. Hopelijk sluit hij het jaar af met zestien zeges, anders zou het een beetje teleurstellend zijn."

Momentum

Vettel is enorm onder de indruk van de huidige prestaties van Verstappen en Red Bull. De Duitse viervoudig wereldkampioen weet dat het lastig is om zo'n niveau vast te houden: "Nee, dat is het niet. Ik denk dat ze het momentum van vorig jaar hebben vastgehouden, die auto is geweldig dit jaar. Ze wonnen races terwijl de auto zwaarder was dan de rest. Ik denk dat ze nu dat gewicht wel kwijt zijn. Ze hebben die auto maar Max heeft het ook geweldig gedaan."