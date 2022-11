Video Ricciardo richt spreekwoordelijke pijlen op voorganger

Daniel Ricciardo reed afgelopen weekend in Mexico een zeer sterke race. De Australische McLaren-coureur ontving een tijdstraf van tien seconden na een incident met Yuki Tsunoda. Na zijn tijdstraf vloog Ricciardo over het circuit en haalde hij coureur na coureur in. Ook Esteban Ocon moest eraan geloven.

Uit opgedoken onboardbeelden van Ricciardo blijkt dat de Australiër er zin in had. Op de beelden is namelijk te zien dat de vrolijke Australiër voor zijn inhaalactie zijn pijlen op letterlijke wijze richtte op Ocon. Ricciardo maakte namelijk een pistooltje van zijn vinger en haalde de spreekwoordelijke trekker over.