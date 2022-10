Gasly nog maar twee strafpunten verwijderd van schorsing

Pierre Gasly kwam gisteren in Mexico als elfde over de streep. De Franse AlphaTauri-coureur kende wederom een lastige race en moest weer eens met zijn ellebogen uit rijden. Gasly kwam in aanraking met Lance Stroll, hij werd door de stewards als schuldige aangewezen en kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Ook kreeg hij een strafpunt.

Gasly en Stroll duelleerden op het scherpst van de snede en gingen buiten de baan. Gasly gaf de positie niet terug en daarom kreeg hij een straf van de stewards. Hij kreeg een tijdstraf maar ook één strafpunt op zijn superlicentie. Dat lijkt nog mee te vallen maar Gasly moet nu gaan opletten. Hij staat nu namelijk op tien strafpunten, bij twaalf strafpunten wordt hij geschorst voor één race. In de resterende twee races moet Gasly dus op zijn tellen gaan letten.